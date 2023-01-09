TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÖREN DÜZENLEDİ

İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyelerinin 107. yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tören düzenledi. Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen törene; Vali İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan ORAN, Çanakkale Belediye Başkan V. Süleyman Canpolat, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, il müdürleri, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Öğretmen Berna TURBA günün anlam ve önemini belirten bilgilendirmede bulundu.

Törende; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından törende, İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu bir Mehteran gösterisi sundu.

İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyelerinin 107. yıl dönümü töreni; Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve aziz şehitlerimiz için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Haber Merkezi