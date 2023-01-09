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CHP İLÇE ÖRGÜTÜ “KILIÇDAROĞLU DOKTRİNİ ANADOLU ile BULUŞUYOR”PROGRAMINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP Genel Merkezi koordinasyonu ile Çanakkale’de gerçekleştirilen; Parti Meclis Üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Parti Meclis Üyesi Hukukçu Umut Akdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenen “Kılıçdaroğlu Doktrini Anadolu ile Buluşuyor” programına CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve yönetimi,Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar ve Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve yönetimi,İlgenel Meclis üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile birlikte katılım sağladılar.Ali GEZER

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