Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinin İngilizce Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji eğitimde üretmeye ve öğretmeye devam ediyor.

İngilizce eğitime verdiği önem ile dikkat çeken, eglendirerek öğreten ve bilgiyi etkinliklerle kalıcı hale getirdiğini her seferinde gözler önüne seren Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinin Ingilizce dergisinin yeni sayisi çıktı. Merakla beklenen Gelibolu American Culture College English Magazine yine büyük beğeni topladı. Öğrenci ve İngilizce öğretmenlerinin iş birliği ile hazırlanan dergide spordan sinemaya, astrolojiden Türk ve dünya mutfağına kadar birçok farklı konuya yer verilirken aynı zamanda okuldaki İngilizce faaliyetlerinin zenginliği gözlere hitap etti.Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü Süleyman Beyazbaş dergide emeği geçen öğrencileri tebrik etti.Seda LİMAN ZENGİN