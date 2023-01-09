“TEŞEKKÜRLER FADIL GÜÇLÜ”

Gelibolu’nun Huzurunu Koruyanlar Yardım ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Altunay İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü’ye teşekkür mesajı iletti.Altunay mesajında; “İlçe Emniyet Müdürümüz Fadıl Güçlü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Müdür Yardımcılığı görevi ile tayin olmuştur.

Görev sürecinde; Gelibolu’muza yeni ek Emniyet Müdürlüğü binası, mevcut Emniyet Müdürlüğümüzün tadilatları, mobese sistemlerinin genişleştirilmesi, Emniyet Müdürlüğümüze ek araçlar ve mevcutların yenilenmesi ile ilgili ciddi çalışmalarda bulunmuş, vatandaşlarla ve personeliyle babacan tavrı ile toplumun saygı ve sevgisini kazanmıştır.

Yeni görevinde önce sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

Bu vesile ile; Fadıl GÜÇLÜ Müdürümüze Gelibolu’muza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, yeni atanan Baş Komiserimize başarılar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.