CHP’Lİ ERKEK: “GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erkek, mesajında şunları söyledi:

Demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığıdır. Yani yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığıdır. Artık yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç ‘basın’dır. Basın, demokrasinin varlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Haber alma özgürlüğünü sağlayan görsel, yazılı ve işitsel basın yayın organlarının çalışanları demokrasi adına özel bir görev de sürdürmektedir.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında maalesef ülkemiz 149. sırada bulunuyor. Basın emekçilerimiz haberlerini yaparken, halkın haber alma özgürlüğünü kullanmanın yanında acaba ‘başıma bir şey gelir mi’ korkusu da yaşıyorlar. Gazetecilere uygulanan ekonomik, psikolojik ve fiziksel her türlü baskıya ve şiddete karşıyız, karşı olmaya da devam edeceğiz. Çünkü halkın haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin yürüttüğü görev ‘kamu hizmeti’dir.

Özgür basının olmadığı bir yerde güçlü bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. İşte bizler, güçlü bir demokrasi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde yer alan tek adam sisteminin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi inşa ettiğimizde basın emekçilerimiz, özgür bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Bu konuda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’mizde aynen şunları söyledik: ‘Basın özgürlüğü güvence altına alınacak, basının özgür bir şekilde görev yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlanacaktır. Bu kapsamda, gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde yeniden düzenlenecektir… keyfi akreditasyon kararları engellenecek, basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olması sağlanacaktır… Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve üye seçimi basın özgürlüğüne uygun şekilde yeniden düzenlenecek, kurumun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapılacaktır.’

Bu duygu ve düşüncelerle kalemini halkı, yani haber alma özgürlüğü için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde gerçeklerin peşinde koşan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” Haber Merkezi