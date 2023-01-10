“GELİBOLU’MUZ İÇİN YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Millevekili Bülent Turan ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu , Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin, Meclis Başkanı Ali Rıza Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Üyelerini Gazi Meclis’inde misafir ederek ilçemizin ekonomisi ve sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldiler.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Millevekili Bülent Turan; “Gelibolu’muz tarihiyle, doğal güzellikleriyle çok özel bir merkez. Geçtiğimiz aylarda Gelibolu doğal gazı için ilk kazmayı vurduğumuzda 2022 yılı bitmeden ilçemize doğal gazı getirme sözü vermiştik. 29 Aralık’ta düzenlenen doğal gaz ilk ateş yakma töreniyle evlerimize doğal gaz arzı sağlanması süreci başladı. İlçemizin tüm sorunlarını çözmek, yeni yatırımlarla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ziyaretlerinden dolayı Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın kıymetli yönetimine teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN