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Deprem Fırtınası Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bugün saat 10:40 sıralarında Çanakkale ve ilçemizde de hissedilen bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ege Denizinde Çanakkale’nin #Ayvacık ilçesi açıklarında Midilli Adası olduğu aktarıldı.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü de aynı noktada iki tane 5,0 büyüklüğünde deprem yaşanmış, ardından da yüzlerce atçı sarsıntı kaydedilmişti. Hilal GEZER

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