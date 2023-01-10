10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Ak Parti Kadın Kolu Başkanı Aytaç Boyacı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensubu çalışanlarının gününü kutladılar. Ziyaretler esnasında gazetecilik mesleğinin zorlukları tartışıldı.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Recep Yüzüak ziyaretlerinden dolayı siyasi temsilcilere ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Caner AKŞİT