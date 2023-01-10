“BİR DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE” KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İtilaf devletlerinin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyelerinin 107. yıl dönümü nedeniyle 9 Ocak etkinlikleri kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde Başkanlığı tarafından “Bir Diriliş Destanı Çanakkale” temalı düzenlenen konsere Çanakkale halkı yoğun ilgi gösterdi.

Günün anlam ve önemine yakışır bir özenle hazırlanan ‘Bir Diriliş Destanı Çanakkale’ adlı programda Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimiz yâd edildi.

Sanatçıların eşsiz performansıyla Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı.

TRT’de canlı olarak yayınlanan konsere Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin, gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı. Caner AKŞİT