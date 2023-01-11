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PAZARYERİNDE MEYVE VE SEBZE FİYATLARI EL YAKIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizdeki kurulan iki pazar yerinde vatandaşlar fiyatlardan şikayetçiler.Mevsim sebze ve meyvelerinin bile ateş pahası olduğunu söyleyen vatandaşlar; mandalinanın 15-20, elmanın 10-15 TL , Muzun 20 TL olduğunu söylediler. Et fiyatlarına gelince kıymanın fiyatının bile her hafta değiştiğini söyleyen vatandaşlar kıyma geçen hafta 200 liraydı bu hafta 220 lira.Pirzola antikot , şiş gibi et ürünlerini ise iki yıldır alamadıklarını anlatan vatandaşlar inek peynirinin bile 180 TL ye, keçi- koyun peynir fiyatının 230 liraya çıktığına dikkat çekerek, ekşimik ve peynir kırıntısı bulmaya çalışıyoruz diyorlar.
Mevsim sebzelerinden kerevizin bir tanesinin bile 10 – 15 TL ye, ıspanağın 15-20 liraya, lahananın 10-15 liraya, karnabaharın 20 tl, pırasanın 15 liradan satıldığını söyleyerek;
“Vatandaş pazara çıkamaz hale geldi.İki saattir geziyoruz 100 liraya iki parça sebze alabildik.Pahalılığı filan düştüğü yok.”diyorlar. Caner AKŞİT

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