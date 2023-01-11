İlçemizdeki kurulan iki pazar yerinde vatandaşlar fiyatlardan şikayetçiler.Mevsim sebze ve meyvelerinin bile ateş pahası olduğunu söyleyen vatandaşlar; mandalinanın 15-20, elmanın 10-15 TL , Muzun 20 TL olduğunu söylediler. Et fiyatlarına gelince kıymanın fiyatının bile her hafta değiştiğini söyleyen vatandaşlar kıyma geçen hafta 200 liraydı bu hafta 220 lira.Pirzola antikot , şiş gibi et ürünlerini ise iki yıldır alamadıklarını anlatan vatandaşlar inek peynirinin bile 180 TL ye, keçi- koyun peynir fiyatının 230 liraya çıktığına dikkat çekerek, ekşimik ve peynir kırıntısı bulmaya çalışıyoruz diyorlar.
Mevsim sebzelerinden kerevizin bir tanesinin bile 10 – 15 TL ye, ıspanağın 15-20 liraya, lahananın 10-15 liraya, karnabaharın 20 tl, pırasanın 15 liradan satıldığını söyleyerek;
“Vatandaş pazara çıkamaz hale geldi.İki saattir geziyoruz 100 liraya iki parça sebze alabildik.Pahalılığı filan düştüğü yok.”diyorlar. Caner AKŞİT
PAZARYERİNDE MEYVE VE SEBZE FİYATLARI EL YAKIYOR
İlçemizdeki kurulan iki pazar yerinde vatandaşlar fiyatlardan şikayetçiler.Mevsim sebze ve meyvelerinin bile ateş pahası olduğunu söyleyen vatandaşlar; mandalinanın 15-20, elmanın 10-15 TL , Muzun 20 TL olduğunu söylediler. Et fiyatlarına gelince kıymanın fiyatının bile her hafta değiştiğini söyleyen vatandaşlar kıyma geçen hafta 200 liraydı bu hafta 220 lira.Pirzola antikot , şiş gibi et ürünlerini ise iki yıldır alamadıklarını anlatan vatandaşlar inek peynirinin bile 180 TL ye, keçi- koyun peynir fiyatının 230 liraya çıktığına dikkat çekerek, ekşimik ve peynir kırıntısı bulmaya çalışıyoruz diyorlar.