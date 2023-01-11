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“Gelibolu Akademi” Adlı Okul Dergisinin 2. sayısı Çıktı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarısına da verdiği önem ile bilinen Gelibolu Amerikan Kültür Koleji, öğrenci ve öğretmenlerin yıl içindeki çalışmalarına dergisinde yer verdiAyrıca bütün branşların etkinliklerine, kültürel gezilere, öğrencilerin sanatsal çalışmalarına, yoğun yabancı dil eğitimine ve mizaç temelli eğitiminönemine deginirken başarılı, sosyal, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaç edindiğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Dergiyi www.geliboluamerikankulturkoleji.com adresinden inceleyebilirsiniz.
Seda LİMAN ZENGİN

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