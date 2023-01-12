İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Şenliği Sona Erdi

İlçemiz okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerden oluşan okul takımları ile 23 Kasım 2022 tarihinden bu yana voleybol şenliği devam etmekteydi.

Yaklaşık 2aydır, 9 takım ve 100ün üzerinde sporcu öğretmen ile 23 voleybol müsabakası oynandı.

Dün yapılan finallerle Şampiyonluğu 100.Barış Ortaokulu kazandı.

İkinciliği Mehmet Akif Ersoy MTAL ve üçüncülüğü ise Gazi Süleyman Paşa İlkokulu elde etti.

Finallerle beraber yapılan ödül ve kapanış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın, Devlet Hastanesi Baştabibi Burak Demirca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Türker Erdihan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Kartal ve misafirler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Katılımcı tüm okullarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyor; dereceye giren okullarımızı tebrik ediyoruz.

Voleybol Şenliğinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN