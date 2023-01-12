GÜNEYLİSPOR ÖZÜNE DÖNDÜ

Geleceğin Güneylispor’u projesi kapsamında kendi özüne dönerek alt yapı çalışmalarına sportif direktörü Tuncay Kahruman önderliğinde ağırlık veren Güneylispor, teknik direktörlük görevine futbolculuk kariyeri başarılarla dolu Emrah Oğur’u getirdi.Güneylispor Başkanı İbrahim Doğan imza töreninden sonra yaptığı açıklamada; “Atılan bu imzanın Emrah hocama ve Güneylispor camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Emrah Hocam bizim evladımız, kardeşimiz, kendisiyle Tuncay Hocam ve yönetimimizle birlikte gerçekleştirilecek çok projelerimiz var, takımımız artık emin ellerde. Kendisine güvenimiz tam, başarılar diliyorum. Ayrıca bu yıl 2 kategoride liglere katılacağımızın müjdesini de vermek istiyorum, uzun süredir çalışmalarını Tuncay Kahruman hocamızla sürdürdüğümüz alt yapı çalışmaları sonucunda U-13 kategorisinde de liglere katılma kararı aldık. Geleceğin Güneylispor’unu hep birlikte inşaa etmeye çalışıyoruz, Tuncay Hocama da emekleri ve destekleri için çok teşekkür ederim. Güneyli halkı ve Güneylispor’u destekleyen herkesin takımımıza yeni sezonda da destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Teknik direktör; “Emrah Oğur yaptığı açıklamada, çok heyecanlıyım, bu göreve beni layık gören başkanıma, sportif direktörümüze ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim, ben de Güneyli’li olduğum için Güneylispor’un hedeflerini çok iyi biliyorum, başarılı olabilmek için gece gündüz çalışıp Tuncay Hocam ve yönetimimizle birlikte takımımızı hakettiği yerlere taşıyacağız” dedi.

Caner AKŞİT