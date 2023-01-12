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GELİBOLU’NUN GURURU OKÇULARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

11-13 Ocak 2023 tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen 2023 Okçuluk Salon Federasyon kupasında;İlçemizin başarılı sporcuları Eren Kırca, Noyan Çerçi ve Gökay Altıntaş’ tan oluşan Makaralı Yay u 21 Erkek TakımıTürkiye şampiyonu oldu. İlçemizin gururu genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Ali GEZER 

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