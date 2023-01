Çanakkale kovan başına bal verimliliğinde Türkiye’de 2’nci sırada

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın arıcılıkla ilgili veri ve istatistiki bilgilerin yanı sıra sektörün potansiyelini ortaya çıkaracak envanterleri tek çatı altında toplayan ‘Türkiye’nin Arıcılık Haritası’ internet portalında yer alan bilgiye göre, Türkiye’de kovan başına en fazla verim alan iller arasında Çanakkale 24,2 kilogramla Adana’dan sonra 2’nci sırada yer alıyor. Öte yandan 84 bin kovan sayısıyla Türkiye’de 11’inci sırada yer alan Çanakkale, kovan başına aldığı verimin bu kadar fazla olması merak konusu oldu. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, kovan başına verimin bu kadar yüksek olmasını üreticilerin eğitim seviyesine bağlayarak, Çanakkale bölgesinde ballı bitkilerin sayısının fazla olmasının verimi arttırdığını söyledi.

‘BALLI BİTKİLERİNDE ÇOK OLMASI BALIN ÇOK OLMASINI BERABERİNDE GETİRİYOR’

Çanakkale çok ballı bitkilerin bulunduğun söyleyen İleri, “Çanakkale birçok karışık bitkinin yaşam şansı bulduğu, çam balı üretimi hızlı gelişen bir alan. Çam balı Türkiye genelinde yangınlar ve kuraklık sebebiyle yara aldı. Ama bölgemizde çam balı üretim alanları her geçen gün artıyor. Çam balının artması hem çeşit olarak bizim bal üretimimize giriyor hem de bal verimini yükseltiyor. Bölgemizde ballı bitkilerin çok olması ve iklim koşullarının uygun olması da bunu destekliyor. Çanakkale’de havanın güneşli olma süresi 10 aylık bir süre. Bu süre içerisinde arı çalışabiliyor. Ballı bitkilerinde çok olması ister istemez doğru orantılı olarak balın çok olmasını beraberinde getiriyor. Çanakkale’deki kovan sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü her geçen gün arıcı sayısı artıyor. Özellikle arıcılık kurslarından geçen arıcılığı hobi olarak yapmak isteyen arkadaşlarımız artıyor. Mevcut kovanlarını artırmak isteyen arkadaşlarımız da bu işi ekonomik olarak yapmak istiyorlar. Dolayısıyla her geçen gün kovan sayısı artıyor. Birlik bünyesinde 32 bin kovan varken, şu an 84 bin üzeri kovan sayısına ulaştık. Belki bu daha da artacak. Şu anda 100 binin üzerinde kovan sayımız olabilecek potansiyele sahibiz. Bitki florası ve çevremiz bunu destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

‘BAL VERİMİNİ ARTIRAN EN BÜYÜK SEBEP ARICIMIZIN EĞİTİMLİ OLMASI’

Çanakkale’de bitki florasının çok geniş olduğunu söyleyen İleri, “İlkbaharda özellikle badem ve tespih dediğimiz türler başlıyor. Daha sonra ıhlamur, kestane, püren, dağ çileği, çam, daha saymakta güçlük çektiğimiz çok sayıda bal veren önemli bitki türleri var. Bunlar çevremizde bol miktarda var. Arıcılarımız bu bitki türlerinin bulunduğu bölgelere arılarını getirdikleri zaman çok sağlıklı bal elde etmiş oluyor. Bölgemizdeki bal verimini artıran diğer bir unsur, bizdeki üretici profiline baktığımız zaman çoğu emekli öğretmen, din görevlisi, asker ve emeklilerden oluşan bir topluluk ama bu aslında bizim açımızdan bir avantaj. Bu kişiler belli eğitim seviyesini almış kişiler, ‘mutlaka kazanayım’ diye bir tutkusu olmayan, iyisini yapma çabası içinde olan insanlar. Eğitim seviyesi yüksek olduğu zaman koloni yönetimi, arıcılığa bakış açısı ve çevredeki bal veriminden en yüksek seviyede istifade etmesi mümkün oluyor. Buradaki bal verimini artıran en büyük sebep arıcımızın eğitimli olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.Haber Merkezi