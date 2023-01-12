Yülüce Köyündeki Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Yülüce Köyünde meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmaları doğrultusunda, Yülüce Köyünde 2500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü “Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine ter verdi.

Hilal GEZER