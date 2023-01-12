GÜNCEL HABERLER 

Yülüce Köyündeki Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yülüce Köyünde meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmaları doğrultusunda, Yülüce Köyünde 2500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü “Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine ter verdi.
Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Turan“Ezine’miz sadece Çanakkale’mizde değil, tüm ülkemizde sahip olduğu değerlerle bilinen bir ilçe haline gelmiştir”

buyukzafer 0

Dünya Hasta Hakları Günü Kutlandı

buyukzafer 0

Gestaş Müdürü Sevinç’ten Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.