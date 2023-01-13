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GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ YÖNETİMİNDEN VALİ AKTAŞ’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Rıza Yüzügüler, Başkan Yardımcıları Tuncay Sezer ile M. Fatih Özen, yeni yönetim kurulu üyeleri Sayman Üye Şehri Tülümen , Adnan Yerlikaya ve Genel Sekreter Hüseyin Çakmak, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyarette; Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, desteklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür edip, minyatür Piri Reis heykeli takdim etti.
Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Haber Merkezi

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