Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gelibolu Şubesinin yeni başkanı belli oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gelibolu Şubesi’nin gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında başkanlık görevine seçilen Funda Kavas oldu.

Dernek Üyeleri Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gelibolu Şubesinde uzun yıllardır başkanlık yapan Rufat Şener’e hizmetleri için teşekkür ettiler.

Genel kurula Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın yanı sıra ADD Çanakkale Şube Başkanı Dr.Necmi Akyalçın da katılım sağladı.

Gelibolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen oylamada yeni başkan Funda Kavas oldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Funda Kavas- 41 Oy

Ümit Yamacı – 39 Oy

Eslem Epik – 39 Oy

Gonca Öztürk – 38 Oy

Serkan Özbakır – 30 Oy aldılar.

Seda LİMAN ZENGİN