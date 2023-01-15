MEDYADA DEĞİŞİM ONAYLANDI

Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu 1Nisan’dan itibaren resmi ilan ve reklam yayınlayacak internet haber sitelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği kabul etti.Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu 31.Dönem Olağanüstü Toplantısı 31 üyenin katılımıyla Genel Müdürlük Binasında gerçekleşti.

Genel Müdür Cavit Erkılınç, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, 7418 Sayılı Kanunla süreli yayın sayılan internet haber sitelerine,resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin tam süreci yürütme görevinin Basın İlan Kurumu’na verildiğini ifade etti.

Eylül 2021’den itibaren titizlikle sürdürülen çalışmalarda, yasanın çıkarılmasına kadar bir diğer önemli aşamanın da ilgili mevzuatın hazırlanması olduğunu vurgulayan Erkılınç , Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin geniş katılımlı müzakereler sonrasında hazırlandığını Genel Müdür Cavit Erkılınç; “Anadolu’yu karış karış gezdik.820’nin üzerinde gazetenin temsilcisiyle bir araya geldik.Onlara çok açık bir şekilde haklarını koruyacağımızın sözünü verdik.Ardından TBMM’nin yolunu tutarak bizi doğrudan ilgilendiren maddelerin çıkması için yoğun girişimlerde bulunduk.Aynı zamanda Kurumumuz bünyesinde çalışma grubu ve mevzuathazırlama grubu oluşturduk.20’ye yakın arkadaşımız iki ayı aşkın bir süre geceli gündüzlü çalıştı.Bu arada 756 gazetenin internet sitesi temsilcilerini dinledik.Sonra 20 yaygın gazetenin internet sitesi yöneticilerini Kurumumuzda ağırladık.Yoğun ziyaretçi trafiği alan internet haber sitelerinden yaklaşık 30 temsilci burada görüşlerini ifade etti.Sahanın nabzını tutan İl Müdürlerimizin üç ayrı toplantıda görüşlerini aldık; yazılı raporlarını değerledirdik.Medyaya ilişkin çalışma yürüten iletişimci ve hukukçu akademisyenler ile meslek profesoneli çalışanlarla toplantı yaptık.Bunların arasında Genel Kurul Üyelerimiz de var.Yetinmedik, 16 büyük ilimizdeki 32 internet sitesinden ziyaretçi sayıları , asgari kadro gibi temel kriterlere dair görüşlerini aldık.İstanbul merkezli büyük internet haber sitelerini , dijital reklam ajanslarını, medya planlama şirketlerini , dijital ölçümleme firmalarını ziyaret ettik.Meslek örgütleri başta olmak üzere birebir görüşmelerimiz oldu.Bu yönetmelik hepimizin yönetmeliği olsun istiyoruz.”

“SINIRSIZ İLAN PASTASI DİYE BİRŞEY YOK”

Sürecin başında yola çıkarken ne söylendiyse bugünde aynı şeyleri söylediklerinin altını çizen Erkılınç dün; “gazeteme dokunma” diyenlerin, bugün “internetime dokunma” dediğini aktardı.

“Düne kadar resmi olarak gazeteci sayılmayanlar veya mecraları haber platformu olarak görülmeyenler, bugün yönetmelik üzerinden bizleri itham yarışına girişiyor.”diyen Erkılınç, gerçekten hak eden, kurumsallaşmış, istihdam sağlayan ve dolayısıyla gerçekten kamu görevi yapacak olan süreli yayınlara resmi ilan vermek niyetinde olduklarını ifade ettti.

Erkılınç; “ Dün satmayan gazetelere ilan vermekle suçlayanların yanına bugün tıklanmayan internet sitelerine ilan verme suçlaması eklesin istiyorlar.Üstelik sınırsız ilan pastası olmadığının bile farkında değiller”değerlendirmesinde bulundu.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin birçok kez tadi edildiğini anımsatan Erkılınç , mükemmel bir yönetmelik hazırlandığını iddia etmediklerini, ihtiyaç duyulması halinde bu yönetmelik için de değişikliklerin söz konusu olabilceğini sözlerine ekledi.

Başkanlık Divanın oluşturulmasının ardından sırasıyla Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği , Basın İlan Kurumu Yönetmeliği , Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği , Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına ilişkin Yönetmelik ile İnternet Haber Sitelerine İlişkin Resmi ilan fiyat tarifesinde değişiklik yapılmasını öngören Yönetim Kurulu tekliflerinin yer aldığı gündem onaya sunularak kabul edildi.

Kaynak: www.bik.gov.tr



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