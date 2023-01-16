10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle her yıl yapılan Çanakkaleli Gazeteciler yemekli toplantısı, 3 yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyordu.Geçtiğimiz Cumartesi gecesi, “Çanakkale Gazeteciler Derneği’nce” Kolin Otel’de yapılan Çanakkale Merkez ve ilçe gazetelerinin sahip ve çalışanlarının katıldığı yemeğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Basın YayınEnfermasyon Bölge Müdürü ve çeşitli daire müdürleri katıldılar.Gecede bir konuşma yapan Çanakkale Gazeteciler Derneği Başkanı Hafize Akıncı; “Bildiğiniz üzere 10 Ocak 1961 basın çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür.Kurumsal hizmet alanında çok önemli görev üstlenen kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak için büyük uğraşlar veren çalışan gazetecilerin bu önemli gününde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum.Ve bu vesileyle bende bir kez daha çalışan

gazeteci arkadaşlarımın bu özel gününü kutluyor, başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice çalışma yılları diliyorum.

Hakka yürüyen, vefat eden gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.

Başkan Akıncı’nın konuşmasının ardından, Çanakkale’de en uzun süre aralıksız gazetecilik yapan 5 gazeteciye de;

“ En uzun süre gazetecilik Onur Ödülleri” verildi.

Beş gaetecinin onur ödüllerini sırasıyla Vali Aktaş verdi.

Gazetecilikte 60. yılına giren ve hala çalışan Recep YÜZÜAK ile 35- 40 yıl arasında çalışıp emekliye ayrılan Ertol IŞIK, Necat TABAK,Ayhan ÖNCÜ ile halen 30 yıldır çalışan Vedat SEZER’e ödüllerinin verilmesi öncesinde ödül alanların özgeçmişleri okundu.

Gazetemiz sahibi Recep Yüzüak’ın onur ödülünün takdiminden önce okunan biyografisi: “1944 yılında Gelibolu’da doğdu. Savaştepe Öğretmen Okulu’ndan 1962’de mezun oldu.

İlk yazılarına Balıkesir Ateş Gazetesi’nde öğrenciyken başladı.1962’de Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde çektiği bir fotoğrafla Türkiye’nin en çok satan gazetesi Akşam Gazetesi’nde çalışmaya başladı.

1964’te askerlik görevi için gittiği Bingöl’de Özgürlük Okulu’nda öğretmenlik yaparken Akşam Gazetesi’nde 2 yıl Bingöl muhabirliği yaptı.

1966 yılında askerlik dönüşü Gelibolu’da okul müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü yaptı. Bu arada da Hürriyet Gazetesi’nde aralıksız 8 yıl dizi yazılar, röportajlar ve binin üzerinde foroğraflı haber yayınladı.

1973’te siyasete girdi. 1980 İhtilaline kadar CHP İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

Gelibolu’da Güneyli Koyu’nda 3 adet tatil sitesi kurdu. ‘Turizmi başlatan adam’ olarak tanındı.

1985 yılında eski gazeteci abilerimizden Hüseyin Oktay’ın 1957’de kurduğu Zafer Gazetesi’ni satın alarak tekrar gazeteciliğe döndü.

Trakya’da ilk ofset baskısı ve masa üstü yayıncılığını başlatan Yüzüak 38 yıldır Gelibolu’da Zafer Gazetesi’ni çıkarmaktadır.

1990 yılında Gelibolu FM ve Zafer TV’yi kuran Yüzüak daha sonra bunları Çanakkale’ye satarak 7 adet kitap yazdı. Gelibolu Savaşları kitabı Türkiye’de en çok satan kitaplar arasına girdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Film Yapımcıları Derneği Üyesi olan Recep Yüzüak’ın 90 dakikalık bir DVD ve CD’si bulunmaktadır.Aynı zamanda sürekli basın kartı sahibidir.”

Seda LİMAN ZENGİN