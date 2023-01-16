“KÖY YAŞAM MERKEZLERİ KÖYLERİMİZİN KALBİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kullanılmayan köy okulu binaları, “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” ile ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Millî Eğitim Bakanlığının Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü proje ile ilimiz merkez ve diğer ilçelerinde birbirinden değerli köy yaşam merkezleri köylerimizin kalbi olmaya devam ediyor. Proje kapsamında ilimiz Merkez, Eceabat, Biga, Yenice, Lapseki, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Ezine ilçelerinde bulunan kapalı köy okullarından 25 okulumuz; yeniden hizmete açılarak köy yaşam merkezine dönüştürülmüş olup, ilimizde köy yaşam merkezi sayısının artırılması yönündeki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası, Arıcılık, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, Mantar Yetiştiriciliği, Drapaj Tekniğiyle Kadın Etek Dikimi, Erkek Pantolon Dikimi, Kadın Düz Dar Etek Dikimi, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Su Kabağı İşlemeciliği, Süt Sığırı Yetiştiricisi, Seramik Biçimlendirme, El Sanatları Kursu, Takı Tasarım, Kadın Üst Giysileri, Kur’an-ı Kerim Kursu, Bilgisayar İşletmenliği, Erkek Ceket Dikimi, Dekoratif Minder Dikimi, Astragan İşi ve Blonya İğnesi, Elde Tel Sarma, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Kadın Bluz Dikimi kursu ile köy yaşam merkezlerimiz köy halkı ve öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Yetkililer, köy yaşam merkezlerimizin sunduğu zengin eğitimlerden faydalanmak için tüm köy halkı ve öğrencilerimizi en yakın köy yaşam merkezine beklediklerini ifade ettiler. Seda LİMAN ZENGİN