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İBRAHİM YAPICI GELİBOLUSPOR’ DA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluspor transferlerine devam ediyor.
2022-2023 sezonu devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Geliboluspor Kulübü önceki yıllarda Çaykur Rizespor, Ardeşenspor, Pirinçlikspor , Erzurum İdman Ocağı spor, Buca Geliştirme spor ve Ayvacık Belediyespor kulüplerinde forma giymiş olan 1998 doğumlu İbrahim YAPICI ile anlaşmaya vardı.
Geliboluspor Kulübü Başkanı; “Oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor. Lacivert beyazlı formamız altında başarılar dileriz.”ifadelerine yer verdi.
Ali GEZER

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