İBRAHİM YAPICI GELİBOLUSPOR’ DA

Geliboluspor transferlerine devam ediyor.

2022-2023 sezonu devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Geliboluspor Kulübü önceki yıllarda Çaykur Rizespor, Ardeşenspor, Pirinçlikspor , Erzurum İdman Ocağı spor, Buca Geliştirme spor ve Ayvacık Belediyespor kulüplerinde forma giymiş olan 1998 doğumlu İbrahim YAPICI ile anlaşmaya vardı.

Geliboluspor Kulübü Başkanı; “Oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor. Lacivert beyazlı formamız altında başarılar dileriz.”ifadelerine yer verdi.

Ali GEZER