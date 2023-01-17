CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

CHPİlçe Kadın Kolu Yönetimi esnaf ziyaretlerini dün kü durağı Selda Çelik, Yaşar Selçuk Ataman emlak ofisleri ile Les Amis Boutigue giyim mağazası oldu.

CHP ilçe Kadın Kolu Yönetimi ziyaretleri esnasında esnaflara hayırlı işler dileklerini sunarak, gösterdikleri ilgi için de teşekkür ettiler.Seda LİMAN ZENGİN