GÜNCEL HABERLER 

CHP İLÇE KADIN KOLUNUN
ESNAF ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
CHPİlçe Kadın Kolu Yönetimi esnaf ziyaretlerini dün kü durağı Selda Çelik, Yaşar Selçuk Ataman emlak ofisleri ile Les Amis Boutigue giyim mağazası oldu.
CHP ilçe Kadın Kolu Yönetimi ziyaretleri esnasında esnaflara hayırlı işler dileklerini sunarak, gösterdikleri ilgi için de teşekkür ettiler.Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

buyukzafer 0

“18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’MİZ KUTLU OLSUN”

buyukzafer 0

CAN DOSTLARI ZEHİRLİYORLAR İDDİASI HAYVANSEVERLERİ ÜZDÜ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.