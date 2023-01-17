GELİBOLU BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ MÜZİKLİ DANS OYUNU SUNUMU

Gelibolu Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yarıyılını tamamlayacak öğrencilere karne hediyesi olarak hafta sonu müzikli dans oyunu sunuyor.

4-11 yaş grubuna hitap eden, Cumartesi ve Pazar günü sekiz seansta gösterime girecek oyunun biletlerini AKM’den temin edebilirsiniz.

Seda LİMAN ZENGİN