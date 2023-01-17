Gelibolu Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yarıyılını tamamlayacak öğrencilere karne hediyesi olarak hafta sonu müzikli dans oyunu sunuyor.
4-11 yaş grubuna hitap eden, Cumartesi ve Pazar günü sekiz seansta gösterime girecek oyunun biletlerini AKM’den temin edebilirsiniz.
Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ MÜZİKLİ DANS OYUNU SUNUMU
Gelibolu Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yarıyılını tamamlayacak öğrencilere karne hediyesi olarak hafta sonu müzikli dans oyunu sunuyor.