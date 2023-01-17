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GELİBOLU BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ MÜZİKLİ DANS OYUNU SUNUMU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yarıyılını tamamlayacak öğrencilere karne hediyesi olarak hafta sonu müzikli dans oyunu sunuyor.
4-11 yaş grubuna hitap eden, Cumartesi ve Pazar günü sekiz seansta gösterime girecek oyunun biletlerini AKM’den temin edebilirsiniz.
Seda LİMAN ZENGİN

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