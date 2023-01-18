Geliboluspor Antrenmanları ve Müsabakaları Eceabat ve Lapseki’de Yapılacak

Geliboluspor Kulübü Mehmetçik spor kompleksi sezon ortasında bakıma alındığından açıklamada bulundu. Açıklamalarında; “FUTBOL A Takım, U-18, U17 , U-15 yaş kategorilerinde mucadele veren kulübümüzün çalışmalarını yaptığı ve maçlarını oynadığı tek stad Mehmetçik spor kompleksi sezon ortasında bakıma alınmıştır. Bu sebeple Geliboluspor olarak antrenmanlarımız ECEABAT, müsabakalarımız ise LAPSEKİ ‘ de oynanacaktır. Bu anlamsız ve zamansız dayatmayı Kamuoyu ve sporseverlerin bilgisine sunarız.”ifadelerine yer verdiler. Caner AKŞİT