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Geliboluspor Antrenmanları ve Müsabakaları Eceabat ve Lapseki’de Yapılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluspor Kulübü Mehmetçik spor kompleksi sezon ortasında bakıma alındığından açıklamada bulundu. Açıklamalarında; “FUTBOL A Takım, U-18, U17 , U-15 yaş kategorilerinde mucadele veren kulübümüzün çalışmalarını yaptığı ve maçlarını oynadığı tek stad Mehmetçik spor kompleksi sezon ortasında bakıma alınmıştır. Bu sebeple Geliboluspor olarak antrenmanlarımız ECEABAT, müsabakalarımız ise LAPSEKİ ‘ de oynanacaktır. Bu anlamsız ve zamansız dayatmayı Kamuoyu ve sporseverlerin bilgisine sunarız.”ifadelerine yer verdiler. Caner AKŞİT

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