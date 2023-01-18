GELİBOLU İLÇESİ 2022-2026 YILI STRATEJİK PLANI VALİ İLHAMİ AKTAŞ’A TAKDİM EDİLDİ

Kaymakam Bekir Abacı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat , Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Kaymakam Bekir Abacı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Kaymakam Bekir Abacı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat tarafından Gelibolu Kaymakamlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu koordinesinde hazırlanan, Gelibolu İlçesi 2022-2026 Yılı Stratejik Planı hakkında Vali İlhami AKTAŞ’a detaylı bilgi verip, Gelibolu İlçesi 2022-2026 Yılı Stratejik Planı tanıtım kitabını taktim ettiler.

Vali İlhami Aktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gelibolu İlçesi 2022-2026 Yılı Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. Seda LİMAN ZENGİN