Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant “İstişare, Değerlendirme Eğitim ve Mesleki Dayanışma”Toplantısına Katıldı

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Antalya’da düzenlenen “İstişareş Değerlendirme Eğitim ve Mesleki Dayanışma” toplantısına katıldı.Nalbant; “TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun ANTALYA İlimizde düzenlemiş olduğu “İSTİŞARE,DEĞERLENDİRME EĞİTİM VE MESLEKİ DAYANIŞMA “toplantısına görevli olarak Birlik Yönetim kurulu’muz ve Bakkallar, bayiler Esnaf Odamız başkanımız ile birlikte katılım sağladık. Esnaf ve Sanatkarlarımızın güncel ve gündemde olan tüm konularının istişare edildiği toplantımızın Camiamıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz..”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN