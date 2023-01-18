75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencilerinden İleri Dönüşüm Robotik Yarışması

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri “Okuyorum, Yorumluyorum” Projesi ile kitaplarını okuduktan sonra, sınıfça analiz ederek okudukları kitaba uygun bir etkinlik yaptılar.

Bu bağlamda çevre farkındalığını konu alan “Robotik I ve Robotik II “kitaplarını okuduktan sonra ileri dönüşüm ile geri dönüşüm arasındaki farkı anlamak,çevre farkındalığını arttırmak amacıyla da “İleri Dönüşüm Robotik Yarışması”düzenlediler.

Atık malzemelerden yaptıkları robotları tanıttılar.Robotlar diğer sınıf öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından oylandı.Birinci olan gruba madalyalarını Okul Müdürü Bilal Duman ve Müdür yardımcısı Şehri Biçer , Katılım Sertifikalarını sınıf öğretmeni F.Gulsah Karadayı takdim etti.. Hilal GEZER