ÖZEL ÖĞRENİM SINIFININ BAŞARILARI

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki “Özel Öğrenim Sınıfı Öğrencileri” öğretmenlerinin başarılı çalışmaları sonucu inanılmaz işlere imza attılar.

Sınıf öğretmenleri Fatma Sabun ve Yağmur Altan’da; okul müdürü Halil Kocatürk’ün de çalışmalarımıza verdiği önemli destek ve ilgi sonucu öğrencilerimiz her türlü eğitimlerine katkı sağlandığından dolayı, zengin araç ve gereçlere kavuşmalarından öğrencilerimizin de başarıları kolay oluyor diyorlar.Şuanda Özel Eğitim Sınıfında 12 Öğrenci ve iki eğitmenin çalıştığını söyleyen okul müdürü Kocatürk Öğrencilerimizin eğitimlerine her türlü katkıyı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımız sayesinde biz de rahat çalışıyoruz , öğretmenlerimiz de bu yüzden daha başarılı oluyorlar diyor.

Ali GEZER