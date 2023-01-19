Okullarda yarıyıl tatili için “karne zili yarın çalacak

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek.İlçemizde İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 7 bin öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Yarıyıl tatili, karne tatili ve ocak tatili gibi farklı şekillerde adlandırılan sömestr tatili 2023 yılında 23 Ocak-3 Şubat arasında gerçekleşecek. 20 Ocak Cuma günü ders bitiminde karneler alınacak ve ocak tatili başlamış olacak. ikinci dönem eğitime 6 Şubat Pazartesi günü başlanılacak,

2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapılacak.

17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023’de ise okullar kapanacak. S

Bugün karne alacak öğrencilerimize ve öğretmenlere iyi tatiller diliyoruz.

Seda LİMAN ZENGİN