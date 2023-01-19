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SPORCUMUZ ZEYNEP TAŞKIN
TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Konya’da yapılan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Lapseki Belediyesi sporcusu, Zeynep Taşkın Türkiye Şampiyonu olarak 10. Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası ve Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonalarına milli takım adına katılma hakkı kazandı.
Sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyoruz.
Seda LİMAN ZENGİN

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