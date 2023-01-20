CHP KADIN KOLUNUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerinin ardından ilçemiz Yazıcızade Mahallesi sakinlerini evlerinde ziyaret ettiler.Yaklaşan seçim sürecinde çalışmalarını hızlandıran CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz sadece seçimlerde değil her daim halkın yanında olacaklarını, dertlerini , sıkıntılarını ve ihtiyaçları anında yanlarında destek olacaklarını belirterek,Yazıcızade Mahallesi sakinleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler. Seda LİMAN ZENGİN