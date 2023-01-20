CHP İLÇE ÖRGÜTÜ CHP İL BAŞKANLIĞI DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDILAR

CHP İl Başkanlığında milletvekili aday adaylığı için istifa eden Metin Ümit Ural’ın yerine göreve başlayan Güler Koçer’e İl Başkanlığı devir teslimine CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak,Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete,İl Genel Meclis üyesi Ali Rıza Sayın,Belediye meclis üyesi Kemal Tarım ve İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Görev yapan il başkanımız Metin Ümit Ural”a teşekkür ediyor yeni il başkanımız Sabiha Güler Koçer”e başarılar diliyoruz.CHP si yapılacak olan genel seçimlere hazırdır.Geliyor gelmekte olan.”dedi.Caner AKŞİT