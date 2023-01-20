GÜNCEL HABERLER 

KARNE DAĞITIM TÖRENİ YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü bitti.
Protokol Karne Dağıtım Töreni Cuma günü saat 10.00da Piri Reis İlkokulunda yapıldı.
Kaymakam Bekir Abacı, Piri Reis İlkokulu karne dağıtım törenine katıldı.
Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Abacı “Sevgili öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı. Törene Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Belediye Başkanı Özacar,okul müdürü, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

YANGINDAN ETKİLENEN KÖYLERE FİDAN DİKİMİ ÖNERGESİ VERİLD

buyukzafer 0

PTT MİLLETİ CANINDAN BEZDİRDİ

buyukzafer 0

ALEV NAZ TÜRKDOĞMUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.