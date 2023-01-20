KARNE DAĞITIM TÖRENİ YAPILDI

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü bitti.

Protokol Karne Dağıtım Töreni Cuma günü saat 10.00da Piri Reis İlkokulunda yapıldı.

Kaymakam Bekir Abacı, Piri Reis İlkokulu karne dağıtım törenine katıldı.

Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Abacı “Sevgili öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı. Törene Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Belediye Başkanı Özacar,okul müdürü, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.

Seda LİMAN ZENGİN