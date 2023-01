İNTERNET KIYMA ve SUDAN SONRA ŞİMDİ DE EKMEK 3 LİRA

Evreşe’de 1 yıldan beri internetin ücretsiz, filtrelenmiş suyun her gün 5 litresinin daha uygunfiyata ve 3 kilo kıymanın ayda 80 TL ‘ye Evreşelilere verilmesinden sonra, şimdi de Salı gününden itibaren Evreşe’de hergün 5 ekmek 3 liradan satılacak.Evreşe BelediyeBaşkanı Ali Kamil Soyuak’ın gazetemize yaptığı açıklamada; “Beldemizde her eve ücretsiz internet ve filtreli içme suyu hzimetimizin yanında aynı zamanda ayda 3 kez olmak üzere kıymanın kilosunun 80 TL’den vatandaşlarımıza hizmet olarak veriyorduk.Şimdi de 24 Ocak Salı gününden itibaren yeni bir hizmet daha ekliyoruz.”dedi.

Soyuak “Günde her hanenin 5 ekmeği 3 liradan alabileceğini ve bunu diğer hizmetler gibi sürdürülebilir olacağına inanıyorum.”dedi. Hilal GEZER