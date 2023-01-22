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CHP, Sandık Görevlilerini Belirledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanlığı, hafta sonu bir toplantı gerçekleştirerek genel seçimlerde görev alacak sandık, bina ve bilişim sorumlularını belirledi.
Cumartesi günü CHP seçim bürosunda gerçekleştirilen toplantıya CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. CHP İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, sandık güvenliği ve bilişim konuları detaylarıyla değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili bilgi veren CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “CHP Gelibolu İlçe Başkanlığımızca sandık, bina ve bilişim sorumlularının belirlenmesi ile toplantımızı gerçekleştirdik. Biz hazırız. Hemen seçim. Geliyor gelmekte olan” dedi. Seda LİMAN ZENGİN

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