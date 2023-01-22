İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ın 15 Tatil Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın öğrencilere 15 tatil mesajı yayınladı.Aydın mesajında; “Yoğun ve bir o kadar da güzel geçen bir ders dönemini tamamladığımız bu günde, ikinci yarı yılı zinde istekli ve başarılı bir şekilde başlayabilmek için hepimize , bol enerji toplayacağımız, huzurlu, sağlıklı ve sevdiklerinizle geçirebileceğiniz bir tatil diliyorum.” mesajını iletti.

Ali GEZER