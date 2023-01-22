İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın öğrencilere 15 tatil mesajı yayınladı.Aydın mesajında; “Yoğun ve bir o kadar da güzel geçen bir ders dönemini tamamladığımız bu günde, ikinci yarı yılı zinde istekli ve başarılı bir şekilde başlayabilmek için hepimize , bol enerji toplayacağımız, huzurlu, sağlıklı ve sevdiklerinizle geçirebileceğiniz bir tatil diliyorum.” mesajını iletti.
Ali GEZER
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın’ın 15 Tatil Mesajı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın öğrencilere 15 tatil mesajı yayınladı.Aydın mesajında; “Yoğun ve bir o kadar da güzel geçen bir ders dönemini tamamladığımız bu günde, ikinci yarı yılı zinde istekli ve başarılı bir şekilde başlayabilmek için hepimize , bol enerji toplayacağımız, huzurlu, sağlıklı ve sevdiklerinizle geçirebileceğiniz bir tatil diliyorum.” mesajını iletti.