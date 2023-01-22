“TARİH BULUŞMALARI” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her ay düzenlenmesi planlanan “Tarih Buluşmaları”nın birincisi gerçekleştirildi.

Perşembe akşamı saat 19.00’da Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde “Tahliye, kullanılan dil ve yansımaları” adlı konu başlığı ile gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Azer Banu Kemaloğlu “Türk ve Anzak Asker Anlatılarından Savaşın İnsan Boyutu”, Dr. Öğr. Üyesi Barış Borlat “Osmanlı Basınında Tahliye”, Sıdıka Yamaç “Tahliyeye Metodolojik Bakış” ve Ahmet Yurttakal “İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’ndan Firarı” adlı konular ile ilgili bilgiler verdi. Ali GEZER