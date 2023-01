AK Partili Çanakkale Evreşe Belediyesi her eve ücretsiz internet, ücretsiz arıtılmış su ve kilosu 80 TL’den kıymanın yanı sıra ekmeği de 3 TL’den satmaya başlıyor. Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak hizmetlere ilişkin, “700 bin TL olan bütçemizi bugün 17 milyon TL’ye çıkardık. Bunun karşılığı olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.AK Partili Evreşe Belediyesi örnek bir davranışa imza attı. Belediye bütçesinden finansa ederek vatandaşlara ekmeği 3 TL’den satmaya başlıyor. Daha önceden tüm evlere ücretsiz sınırsız internet hizmetini, ücretsiz arıtılmış su imkanı ve kilosu 80 TL’den kıyma uygulamasını başlatan Evreşe Belediyesi şimdide 5 ekmeğe kadar 3 TL’den ekmek satışını başlatıyor. Başkan Soyuak 13 yıldır hizmetlerini arttırmaya gayret ettiklerini belirtti.

‘VATANDAŞLARIMIZA SORUMLULUĞUMUZ YÜKSEK’

Ücretsiz kreş imkanını da hayata geçireceklerini ifade eden Soyuak, “Evreşe’miz bir belde belediyesidir. Nüfusu yüksek olmamasına rağmen bizler hiçbir zaman bunu gözeterek hizmet politikamızı oluşturmadık. 13 yıldır her saniye vatandaşlarımızın ihtiyacı için çalışıyoruz. Onlara karşı yüksek bir sorumluluğumuz var” dedi.

‘YATIRIMCI ÇEKTİK’

Evreşe Belediyesi olarak vatandaşlara sosyal anlamda daha çok imkan sağlamayı hedeflediklerini belirten Soyuak, “Hizmetlerimizi tamamen belediyemizin bütçesinden sağlıyoruz. Bizde ihale diye bir usül yoktur. Belediyemiz tarafından çalışmaları hayata geçiyoruz. 2 yıldır evlere ücretsiz sınırsız internet, 6 aydır kıyma hizmeti, ücretsiz su, her gün 50 yaşlımıza akşam yemeği hizmeti sunuyoruz. Burada zengin ya da fakir olarak ayırt etmiyoruz. Herkese veriyoruz bu hizmeti. Ayrıca ilkokulda okuyan öğrencilerimize doğum günlerinde evlerine pasta yolluyoruz. Bu saydığım hizmetlerin hepsini ayırt etmeden herkese ulaştırıyoruz. Düne kadar 700 bin TL olan bütçemizi bugün 17 milyon TL’ye çıkardık. Yatırımcıları bölgeye çektik. Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu yetkinin karşılığı olarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali GEZER