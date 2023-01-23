GELİBOLUSPOR ‘UN GEREKÇESİ NE Kİ..?

Futbol’da tam sezonun ortasında bir darbede Geliboluspor’a yapıldı.Ben bu kulübün en uzun başkanlığını yapanlardan biri olarak, Çanakkale’de hazırlanan , Biga’da pişirilen Ezine’de taçlandırılan ne kılıflar gördüm, ne kılıflar..

Evet, Gelibolu 2 yıldır sahasının zeminin değiştirilmesini istiyor. Tamam da, ey bu memleketin liyakatlileri yemediniz , içmediniz de Geliboluspor yeni transferlerle güçlenince onu antremansız bırakmak için tam sezonun ortasını mı buldunuz. Bu gerçekten insanlarımızı geri zakalı yerine koymanızın bir sonucu mu.?

Yoksa sizin bunu düşünemeyecek kadar özrünüz müdür.?

SPORUN SİYASETİ OLMAZ

Gelelim Geliboluspor Yöneticilerimize, size kapılarınızı açan, sıcak su duşlarını şakır şakır akıtan hemen dibinizdeki memleketinizin beldesinin stadı dururken üstelik sizi otobüsleriyle gidip almaya ve geri götürmeye taahhüt eden fırsatı niye geri teptiniz.?

Evreşe stadı varken bu soğuklarda Eceabat’a gidip, stad kapısında iki üç saat araba içinde bekliyorsunuz..?

Evreşe, Gelibolu’nun tarihiyle içselleşmiş İstiklal Savaşı’nda çetelere karşı Rumlarla çarpışmış bir beldemizdir.Geliboluların en az beşte biri Evreşe’den evlidir ya da Gelibolu’da yaşamaktadır.

Evreşe Belediye Başkanının gazetemize gelip anlattığına göre ve sadece 10 saat gibi kısa bir çalışmayla küçücük bir iki eksiği tamamlayarak, sıcak duşunuzu hazırlayarak pırıl pırıl bir soyunma odaları sunmasından niye rahatsız oluyorsunuz ki .?Üstelik sporun siyaseti olmaz orası da Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ın tapulu malı değildir.Buraya gitmeme kararını kim almıştır ve niçin Eceabat tercih edilmiştir..

Eceabatlılar Gelibolu’ya hergün geliyorlar, alışveriş edip oluk oluk paralar mı akıtıyorlar onlar Çanakkale’nin bir mahallesi gibidirler..

Ne diyorsunuz siz bu işe sevgili yöneticiler.?

Sporun siyaseti yoktur.Sporun partisi yoktur Evreşelilerin misafir perverliğini kabul etmek demek üstelik Evreşe Halkı’nın misafiri olmak demektir..?

Lütfen açıklarmısınız.. Recep YÜZÜAK