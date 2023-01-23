Yeri Geldikçe- BU ŞARKI ARTIK ESKİDİ- Recep YÜZÜAK

Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan 5 yıl önce de Gelibolu’ya yat limanı, arabalı vapur iskelesi için verdiği beyanatları geçtiğimiz hafta da Ankara’ya giden 38 Ak Partili örgüt üyesinin ziyaretinde söylemiş. Unutmamış olmasından dolayı sevindilk..

Biz 4 yıldır ne yazıyoruz.?

“Gelibolu arabalı vapur iskelesini şehrin dışına çıkarıp, doğabilecek büyük bir faciadan Gelibolu’yu kurtarın.Gelibolu’ya Trakya’nın limanı olabilecek bir tahmil tahliye limanı yapınız, yat limanını yapınız.”

Yat limanını yapmak için herşey müsayit Biga’ya bin liraya yapacağınız bir limanı Gelibolu’ya elli liraya yaparsınız diyoruz ve 3 yıldır verilen bu sözleri bekliyoruz.

Elbette Lapsekili olmanın farklılıkları olacak, peki Biga, Yenice, Ezine, Ayvacık Gelibolu’dan çok mu daha önemli sizce ..

Sayın vekilim doğalgaz bile diğer ilçelerdeki yapılan koşullarllarla Gelibolu’da yapılmıyor 3 sene beklendi, 3 ay beklenmedi yağmur, çamur şehrin içi delik deşik edildi.Gerçekten Gelibolu sizden çok şey istemiyor;

1.Acilen arabalı vapur iskelesini bitirin.

2. Yat limanını yapın ve Gelibolu’yu Trakya’nın Tekirdağ gibi limanı kılın.Biga’ya yapacağınız masrafın da yarısından daha az fiyata bunu yapma imkanınız var.

3.Doğalgazın yapımını da lütfen diğer ilçelerdeki koşullarla yapınız ki halk bu eziyeti çekmesin ve bu iş bir an önce bitirilsin.

Bir önemli mesele de Gelibolu Halkının zekasına, kültürüne, geleneklerine, siyasi birikimlerine göre uygun kadrolar kurunuz ki, istediğiniz hedeflere ancak daha kolay ulaşabilirsiniz.

Maalesef çevrenizdeki haberci kuşlarınız o kadar zekiler ki (!) sizin cumartesi günü yaptığınız başlama törenini size bir gün önceki yayınlanan bir haberi ve resmini göstererek;

“ Bakın Başkanım; ilk çapayı siz vurdunuz ama bu gazete bunu bu törene bile gelmeyenlerin resimleriyle yapmış “yazmış diyerek koştura koştura size müjde veren üstün (!) zekalılardan oluşuyor.

Gelibolu’da işiniz zor, hem de çok zor biliyor musunuz bugün bile yerel seçimlere daha bir yıl varken tam 5 adayınız var .Bazıları “binmişler bir ulamete gidiyorlar kıyamete ..

Gerçekten zor bunlar için önemli olan sizin ideallerinizdekiler değil bir çoğunun hesabı başka.

Gelibolu’da, siyasette başarıyı yakalamak halkın karşısına çıkacak olduğunuz kadroların ağırlığı ile doğru orantılıdır.Tıpkı geçmişte yapılan hatalar gibi..

Tabi sizce Gelibolu’nun bir önemi yoksa bu şekilde devam edebilirsiniz sayın Başkan.