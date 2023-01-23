GÜNCEL HABERLER 

ALT YAPI VE SAHA İMALATLARI YAPIM İŞİNİN İHALESİ YARIN YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Feribot Terminalimizin Alt Yapı ve Saha İmalatları Yapım işinin ihalesini 24 Ocak Salı (Yarın) saat 11.00 da yapılacak.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin geçen haftadaki Ankara’da Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile yaptıkları görüşmelerde Feribot Terminalinin yapımı ve İlçemizin diğer önemli yatırımları ile ilgili görüşleri yaptıklarını, ve kendilerinden desteklerini aldıklarını,
yeni Hükümet Konağı, yeni hastane gibi birçok önemli yatırımları masaya yatırdıkları görüşmelerin sonuçlarını günü geldikçe, şartlar olgunlaştıkça kamuoyumuzla paylaşacaklarını ifade ettiler. Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

DOKUZ AYDA ZAM ORTALAMASI YÜZDE ELLİ

buyukzafer 0

PUHU’NUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

buyukzafer 0

KILINÇKAYA’DAN GÜNEYLI KÖYÜ KOYUN LİMANI PLAJI İLE ZARURİ BİR AÇIKLAMA

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.