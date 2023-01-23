ALT YAPI VE SAHA İMALATLARI YAPIM İŞİNİN İHALESİ YARIN YAPILACAK

Gelibolu Feribot Terminalimizin Alt Yapı ve Saha İmalatları Yapım işinin ihalesini 24 Ocak Salı (Yarın) saat 11.00 da yapılacak.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin geçen haftadaki Ankara’da Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile yaptıkları görüşmelerde Feribot Terminalinin yapımı ve İlçemizin diğer önemli yatırımları ile ilgili görüşleri yaptıklarını, ve kendilerinden desteklerini aldıklarını,

yeni Hükümet Konağı, yeni hastane gibi birçok önemli yatırımları masaya yatırdıkları görüşmelerin sonuçlarını günü geldikçe, şartlar olgunlaştıkça kamuoyumuzla paylaşacaklarını ifade ettiler. Ali GEZER