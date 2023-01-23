Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, yönetimi iade-i Ziyaretlerini Sürdürüyor

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, yönetimi ve genel sekreteri Hüseyin Çakmak Özacar’a ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a iade-i ziyarette bulundular.Nazik ziyaretleri için Özacar ve Nalbant kendilerine teşekkür ettiler.

Seda LİMAN ZENGİN