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ESNAF DÜKKANLARINI BİR BİR KAPATIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Son 6 aydır çarşıda hemen her ay bir iki dükkan kapatılıyor.Yıllardır kasaplık yapanlar da var , yıllardır lokantacılık yapanlarda var küçük işletmelerde var.Bir çok esnaf kapılarına kilit vurarak pes ettiler.
Kasaplar hayvan bulamadıklarını, bulsalar da çok yüksek maliyetler yüzünden ve her gün değişen fiyatlar yüzünden zarar ettiklerini söylerken, lokantalarda müşterilerinin yarıdan fazla azaldığını işçi masraflarını karşılayamadıklarını ve durmadan değişen et, peynir, sebze gibi fiyatların yarıştığını bu yüzden de dükkanlarını geçici olarak da olsa işler düzelinceye kadar açmayacaklarını söyleyerek kapatmak zorunda kaldıklarını açıklıyorlar.
Caner AKŞİT

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