EVREŞE’DE NELER OLUYOR.?

1 yıldır her eve bedava internet her eve

100 liradan ayda 3 kilo kıyma

50 yaşlı aileye 2 öğün yemek

Herkese bedava

1 damacana su…

Sonra da;

Şimdi de her aileye 3 liradan günde 5 ekmek



Ekmek Satışları Başladı

Bu sabah saat 08:00’de başlayan ekmek satışlarının hergün devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri saat 08:00 – 17:00 arasında herkesin hane başına ekmek satış dükkanından 5 ekmek alabileceğini açıkladılar.

Bu konuda görüştüğümüz Başkan Soyuak, ekmek satışlarının ilk günü olmasına rağmen 1280 ekmek satıldığını, satışların bundan sonra da artarak sürdürüleceğini söyledi.4 tlden belediyenin aldığı ekmeklerin1 lirasının belediye tarafından finanse edildiğini satışların 2023 yılı içinde de kesintisiz devam edeceğini söyleyen Başkan Soyuak “Süprizlerimiz bitmedi, halkımıza yeni haberlerimiz var.Bizi izleyin daha çok vatandaş lehine hazırladığımız projeleri sunacağız” dedi.

Ekmek fiyatlarının 3 liraya yapılmasına en çok ta Evreşeli yoksul ailelerin ve çok çocuklu olan vatandaşların rağbet ettiklerini belirten Soyuak günlük olarak 2500 – 3000 arasında ekmek satışı yapabileceğimizi düşünüyorum.”dedi.Caner AKŞİT