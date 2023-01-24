Özacar esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlçemize geçtiğimiz ay Zeynep Akdemir tarafından kazandırılan işletmelerden biri olan “Venüs Giyim” isimli işyerini ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Özacar. İşletmeci Akdemir’e konukseverliği için de ayrıca teşekkür etti.

Ardından Özacar farklı sektörlerde şehrimize değer katan kurum ve işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Camiikebir Mahallesi’nde hizmet veren Diyetisyen Gizem Kasap ile çalışma ofisinde ziyaret etti.Kendisine mesaisinde başarılar diledi.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Belediye Meclis Üyesi Recep Omaç’ı çalışma ofisinde ziyaret eden Başkan Özacar kendisine geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Sağlığına kavuşan Omaç’a Şubat ayı meclis toplantısında yeniden aramızda görmesini diledi.

Seda LİMAN ZENGİN