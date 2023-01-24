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Özacar Gazeteci -Yazar Uğur Mumcu’yu Andı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar vefatının 30. yıldönümünde gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu andı.Özacar mesajında• “Yaşamını Türkiye’nin çağdaşlaşma ve gelişme mücadelesine adayan gazeteci yazar UğurMumcu ’yu hain bir suikast sonucu katledilişinin 30. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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