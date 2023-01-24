Muhtarlar Aile Okulu Eğitimlerinde

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, yaygınlaştırılarak hızla devam ediyor.

Bu kapsamda İlçemiz Mahalle ve Köy Muhtarlarına yönelik eğitimler dün başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 3 gün boyunca sürecek eğitimde, “Aile İçi İletişim, Ahlaki Gelişim, Akran ilişkileri, Bağımlılık, Güvenli Teknoloji, Çatışma ve Stres Yönetimi, Sağlıklı Beslenme, Sosyal ve Duygusal Gelişim” konularında bilgilendirmeler yapılacak. Seda LİMAN ZENGİN