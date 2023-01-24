Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde ocak ayi erken kayit firsatlari icin son günler

Gelibolu’nun ilk ve tek özel okulu olan Gelibolu Amerikan Kültür Koleji, gerek akademik başarısı gerekse sosyal faaliyetleri ile Gelibolu’ya katkı sunmaya devam ediyor. İngilizce ve Almanca dil eğitimleri, drama, akıl oyunları, düzenli olarak yapılan konu tarama sinavları, soru çözüm saatleri, koç öğretmen sistemi ve çok daha fazlası ile Amerikan Kültür Koleji ailesine katılacak öğrencilerini bekliyor. Caner AKŞİT