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GENÇ ESNAF ŞENER GELİBOLU’YUYASA BOĞDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz esnaflarından, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Şener Gümüş’ün sahibi İlhami Şener, bugün  Büyük Cami’de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Şener’in cenazesine Belediye Başkanı Mustafa Özacar, merhumun ailesi ,
Gelibolu esnafları ve sevdikleri katıldı.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Ali GEZER

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